Mit Kochtöpfen und Pfiffen von Balkonen: In Serbien formiert sich Protest

In Serbien wächst die Unzufriedenheit über die von der Regierung beschlossenen strengen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise, vor allem über die an Wochenenden geltenden totalen Ausgangssperren. Nachdem seitens der Behörden angekündigt worden war, dass die Ausgangssperre am kommenden Wochenende wegen des 1. Mai schon am Donnerstagnachmittag beginnen soll, machen einige Serben ihrem Unmut lautstark Luft.

Im Rahmen der Aktion "Erhebe die Stimme: Mit Lärm gegen die Diktatur", die von einer regierungskritischen Gruppe organisiert wurde, gehen seit Sonntagabend unzufriedene Bürger abends auf ihre Balkone und lärmen gegen die Maßnahmen. Es geht aber auch um die Missstände im serbischen Gesundheitswesen.

Getrommelt wurde etwa am Sonntag und Montag nicht nur auf Töpfen, zu hören waren auch Trillerpfeifen und Sprechchöre. Von einzelnen Balkonen flogen auch Knallkörper, wie lokale Medien berichteten.