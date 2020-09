Senioren-Wrestling: Erstes TV-Duell zwischen Biden und Trump

Wird diesmal nicht reichen, sagen Analysten in Washington. Auch wenn Biden in aktuellen Umfragen landesweit zehn Prozentpunkte vor Trump rangiert. Denn Trump, dessen natürliches Biotop der Raum vor einer Fernsehkamera ist, werde sich keiner sachlichen Diskussion stellen. Stattdessen, so deutet seine Kampagne an, wird der Präsident Joe Biden samt Familie, gesondert den in der Ukraine-Affäre aufgetauchten Sohn Hunter, als korrupt brandmarken.

"Rauferei"

Dass da schnell ein beleidigendes Wort das andere geben kann und die ganze Chose trotz mäßigender Intervention von Moderator Chris Wallace (Fox News) womöglich im Schlammbad endet, ist Biden bewusst: „Ich hoffe, dass ich nicht in eine Rauferei mit diesem Kerl gelockt werde.“