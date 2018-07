Seehofer in der Bredouille: Wachsende Kritik und eine Rücktrittsforderung

Viel Kritik mussten der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen ihres Asyl-Kompromisses in der heutigen Bundestagssitzung anhören: „Der Kompromiss ist so praxistauglich wie Sandalen in der Arktis“, sagte etwa FDP-Chef Christian Lindner. Auch von der AfD kamen harte Attacken. Kritik kam auch vom Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD): „Wenn Seehofers Manöver zum Ziel hatte, der AfD Wählerinnen und Wähler abzujagen, dann ist der Schuss voll nach hinten losgegangen“, sagte der frühere SPD-Fraktionschef.

Ohnehin ist man in der SPD aktuell nicht gerade gut auf Seehofer zu sprechen. Bei den geplanten Transitzonen besteht man darauf, dass "keine Flüchtlingsfamilien hinter bewachten Zäunen" untergebracht werden sollen. Die sogenannte Arbeitsgruppe Migration in der SPD forderte gar den Rücktritt des deutschen Innenministers. Sollte er dieser Forderung nicht nachkommen, "fordern wir Angela Merkel auf, den Innenminister zu entlassen", heißt es in einem internen Beschluss, aus dem Welt.de zitiert.