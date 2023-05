Scholz-"Umarmer" stand offenbar unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer war schon am Mittwochabend unbemerkt in einen Sicherheitsbereich am Frankfurter Flughafen gelangt und hatte den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) umarmt. Eine Blamage für die Personenschützer, die viele Sicherheitsfragen aufwirft. Scholz selbst hat die Situation "nicht als dramatisch empfunden". Jetzt heißt es, der Kanzler-"Umarmer" stand höchstwahrscheinlich unter Drogeneinfluss.