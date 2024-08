Scholz meldet sich aus Urlaub zu Haushaltsstreit: "Das geht"

Es war mühsame Einigung für die Ampel-Regierung, den deutschen Staatshaushalt für 2025 vor der Sommerpause im Bundestag zu beschließen. Eigentlich hatten sich alle Beteiligten nun auf ein paar Urlaubstage gefreut. Doch der Streit geht weiter.

In zwei Gutachten äußern Experten Zweifel am geplanten Haushalt für 2025, insbesondere an jenen Vorhaben, die die Finanzierungslücke im Etat für das kommende Jahr um acht Milliarden Euro reduzieren sollten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte wegen rechtlicher und wirtschaftlicher Bedenken die Gutachten zur Bewertung der Pläne in Auftrag gegeben.