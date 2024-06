Was diesmal anders ist als im Vorjahr: Hinter den Ampel-Parteien liegt eine EU-Wahl, bei der alle drei an Stimmen verloren haben. Vor ihnen stehen die Landtagswahlen im September in den drei ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die wahrscheinlich noch schlechtere Ergebnisse für sie bereithalten. Und: Das Jahr 2025 wird das letzte Regierungsjahr der Parteien in dieser Legislaturperiode sein. Da will man die eigene Wählerschaft nicht nur mit Versprechen, sondern Umsetzung abholen. Diesen Druck fasst der SPD-Fraktionsvize Achim Post im ZDF wie folgt zusammen: "Das ist der schwierigste Haushalt seit mindestens zehn Jahren in der Bundespolitik Deutschland."