Deutschland hat endlich ein Budget beschlossen

Die Opposition ist nicht zufrieden

Die Opposition wirft der Ampel-Regierung trotzdem vor, nicht richtig zu sparen. Sie rede zwar davon, lebe in Wahrheit aber weiter ├╝ber die Verh├Ąltnisse, kritisierte vor allem die Union. Die Ampel wolle wesentlich mehr Geld ausgeben als vor der Corona-Krise. Der Chefhaush├Ąlter der Union, Christian Haase, kritisierte am Freitag zudem, das Verfahren der Haushaltsaufstellung sei an Dreistigkeit nicht zu ├╝berbieten.

Deutschlands Finanzminister Christian Lindner verteidigte die Pl├Ąne: Die Koalition beweise damit "Gestaltungsehrgeiz", hatte er gesagt. Der FDP-Politiker verwies auf Rekordinvestitionen von 70,5 Milliarden Euro - zum Beispiel in Schiene, Stra├če und Netze. Zugleich sinke die Steuerquote f├╝r die Bev├Âlkerung.