"Schadenfreude" über den "orangenen Mann": Pressestimmen zur Trump-Anklage

Neue Zürcher Zeitung

"Die neueste Anklage wegen des Umsturzversuchs in den Monaten nach der Wahlniederlage im November 2020 betrifft den schwersten Vorwurf, den man einem Politiker machen kann: den Angriff auf die Demokratie und damit das amerikanische Staatswesen. Der Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus hat detailliert herausgearbeitet, dass Trump in seinem Willen, sich an der Macht zu halten, zu allem bereit war. Der Sturm auf das Capitol war keine aus dem Ruder gelaufene Protestkundgebung, sondern Teil des letzten Versuchs in diesem verzweifelten Plan. (...)

So logisch die Anklage ist, so riskant ist sie auch. Die Beweisführung ist schwieriger als im Fall der unterschlagenen Geheimdokumente. Das Justizministerium muss alle Geschworenen davon überzeugen, dass dem ehemaligen Präsidenten seine Wahlniederlage klar war und er dennoch den Umsturz bis hin zur Gewalt wollte. (...) Die nächsten Monate werden für die USA zweifellos zu einem Stresstest werden. Eine zweite Amtszeit Trumps wäre der ungleich größere. Wegen seines Verhaltens nach der Wahlniederlage sollte sich der ehemalige Präsident für jedes weitere politische Amt disqualifiziert haben. Dieses Urteil obliegt jedoch den Wählerinnen und Wählern - nicht der Justiz."