Donald Trump jr. imitiert Vater und scherzt wegen "Karma" nicht über dessen Frisur

Donald Trump Junior hat sich als Imitator seines Vaters, Ex-US-Präsident Donald Trump, versucht. Im "Timcast IRL"-Podcast gab der 45-Jährige an, dass er dabei aber stets ein bestimmtes Thema auslassen würde. "Ich mache mich nicht über Haare lustig, weil vielleicht eines Tages das Trump-Haar-Gen zum Tragen kommt. Also werde ich mich lieber nicht damit spielen. Es geht ums Karma", so Trump jr. Sehen Sie den Videoclip hier: