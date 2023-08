Für den früheren US-Präsidenten wird es noch ein wenig enger. In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente wurde Trump bereits in 40 Prunkten angeklagt. Doch nun wird er offenbar in einer zweiten, möglicherweise viel heikleren Causa angeklagt. Es geht um den Stum auf das Kapitol am 6. Jänner 2021, wie er selbst am Dienstagabend vermutete.

"Warum haben sie das nicht schon vor zweieinhalb Jahren getan? Warum haben sie so lange gewartet?", schrieb Trump mit Blick auf die damaligen Ereignisse auf seinem Netzwerk "Truth Social". Er warf der Staatsanwaltschaft "Fehlverhalten" vor und etikettierte Sonderermittler Jack Smith als "geistesgestört".