Putin: "Organisatoren der Rebellion werden Gerechtigkeit erfahren"

"Putins Rede wird ohne Übertreibung das Schicksal Russlands bestimmen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, bevor sein Präsident eine Rede zu den jüngsten Vorkommnissen hielt.

Strukturänderungen in der Regierung? Informationen über die weitere Zukunft seines Verteidigungsministers Sergej Schoigu? Fehlanzeige.

Gegen 21:15 Uhr trat Wladimir Putin vor die Kamera und machte unter anderem "den Westen" für den Aufstand am Wochenende verantwortlich: "Die Organisatoren dieser Rebellion werden der Gerechtigkeit zugeführt. Was sie getan haben, war kriminell, eine große Bedrohung unseres Landes. Sie haben unsere Bürger bedroht", sagte der russische Präsident und fuhr fort: „Das ist jene Art, die der Westen und die Neonazis in Kiew an den Tag legen. Sie wollen unsere Gesellschaft zerstören. Sie haben versucht, Rache für ihr Versagen an der Front zu üben“, sagte Putin.