Moskau macht mit Migranten wieder Druck auf Europas Grenzen

Erinnerungen werden wach an die zweite Jahreshälfte 2021 , als Menschen an die Grenze zwischen Belarus und Polen befördert wurden. Auch damals mit dem Ziel, die Europäische Union unter Druck zu setzen, als Reaktion auf die zuvor verabschiedeten Sanktionen gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko .

1.340 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Finnland und Russland, länger als die Fahrstrecke von Wien nach Minsk. Seit Anfang August vergangenen Jahres sind nach Angaben des finnischen Innenministeriums mehr als 1.300 Drittstaatsangehörige , die meisten aus Syrien, Afghanistan, Jemen, Eritrea und Somalia, ohne Visum aus Russland nach Finnland gekommen – obwohl die Grenze seit Monaten geschlossen ist. Die Zahlen begannen zu steigen, nachdem Helsinki im April des Vorjahres der NATO beigetreten war. Die bewusste Schleusung von Migranten an die europäische Außengrenze sei Russlands Antwort darauf, so Finnlands Regierung.

Die Vermutung der finnischen Regierung deckt sich mit Aussagen von Asylwerbern, die in den finnischen Medien veröffentlicht wurden. Sie erzählen, dass sie in ihren Heimatländern Kurzzeitvisa für Russland erhalten hätten und über Moskau oder St. Petersburg eingereist wären; von dort sei es weiter Richtung finnische Grenze gegangen.

Verstoß gegen internationales Recht

Premierminister Petteri Orpo betonte, das Notstandsgesetz würde vorübergehend und nur in Ausnahmefällen aktiviert. Ähnliche Pushback-Methoden anderer europäischer Länder wie Polen, Ungarn, Italien und Griechenland wurden in der Vergangenheit vom Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verurteilt. Helsinki argumentiert jedoch, es brauche Ausnahmen im geltenden Recht, wenn Migranten bewusst als Waffe eingesetzt und derart Druck auf ein EU-Mitgliedsland ausgeübt würde. Gleichzeitig appellierte Premier Orpo an Brüssel, gemeinsame an Lösungen zu arbeiten.