Finnische Außenministerin: "Seit EU-Beitritt waren wir nicht mehr neutral"

Finnland ist extrem verteidigungsfähig: Das nordeuropäische Land kann im Ernstfall 938.000 Soldaten mobilisieren. Mehr als 70 Prozent der jungen Männer rücken jährlich zum Grundwehrdienst ein – in Österreich sind es 55 Prozent der tauglichen Männer. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung würden laut einer Umfrage im Ernstfall für ihr Land kämpfen. Finnland gibt 2,5 Prozent seines BIP fürs Militär aus. Im ganzen Land gibt es unterirdische Schutzräume , die regelmäßig gewartet werden und auch bei Naturkatastrophen genutzt werden können. Jeder Politiker und jede Politikerin muss einen wehrpolitischen Kurs absolvieren.

Elina Valtonen , geboren 1981 in Helsinki, wuchs im deutschen Bonn auf. Seit 2014 sitzt se im finnischen Parlament, seit 2020 ist sie stv. Vorsitzende ihrer konservativen Nationalen Sammlungspartei, seit Juni 2023 Außenministerin .

Die Europäische Union ist eine Zivilorganisation, die NATO eine Militärorganisation. Sie hat eine Kommandostruktur, verfügt über glaubwürdige, umsetzbare Verteidigungspläne. Dennoch muss Europa in seine Sicherheit investieren, gegen hybride Kriegsführung und Cyber-Bedrohungen vorgehen, militärische Mobilität und den strategischen Kompass umsetzen.

Ein EU-Heer braucht es in diesem Sinne nicht, aber wir sind offen für alle Ideen, die die militärischen Fähigkeiten ihre Einsatzbereitschaft in Europa stärken, und nehmen den Vorschlag ernst, sollte er für Österreich eine Rolle spielen und möglicherweise sogar den Weg in die NATO ebnen.

Finnland war seit dem 2. Weltkrieg neutral und bündnisfrei. Im Oktober 2021 waren 24 Prozent der Finnen für einen NATO-Beitritt, nach Kriegsbeginn lag die Zustimmung bei 76 Prozent. Wie kam es zu diesem schnellen Meinungswechsel?

Wir verstehen uns seit unserem EU-Beitritt 1995 (zeitgleich mit Österreich, Anm.) nicht mehr als neutral. Auch juristisch gesehen waren wir es nicht mehr: Der Lissabonner Vertrag enthält eine Beistandsklausel, die noch stärker ist als der NATO-Artikel fünf. Unsere Neutralität war immer eher pragmatisch verankert als ideologisch, anders als in Österreich oder in Schweden. Der zweite Grund: Wir haben eine 1.340 Kilometer lange Grenze zu Russland.

Die finnische Bevölkerung war nie gegen die NATO, wir dachten nur, wir bräuchten sie nicht, wir haben unsere eigene starke Verteidigung. Es gab also ein Umdenken darin, dass wir dachten, wir müssten unsere militärischen Fähigkeiten ins Spiel bringen, damit so etwas wie der Ukraine niemand anderem in Europa passiert.