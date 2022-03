Russischer Außenminister Lawrow könnte nach Wien kommen

Der Putin-Vertraute Sergej Lawrow wird offenbar am Samstag bei einem Außenminister-Treffen in Wien zu Gast sein. Es wäre der erste Auslandstermin des russischen Außenministers seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine. Grund für den Besuch dürfte eine bevorstehende Einigung bei den Atomgesprächen mit dem Iran sein, die seit Ende November in Wien stattfinden.

Es gebe „positive Signale“ für ein Kommen Lawrows, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitagnachmittag. Dass russische Vertreter weiter an den Atomgesprächen teilnehmen, sei ein „ganz wichtiges Zeichen“ für die „Sicherheitsarchitektur der Welt“, so Nehammer. Am Vormittag wollte man einen Besuch Lawrows im österreichischen Außenministerium noch nicht bestätigen. Die Einreise würde man ihm aber wohl auf jeden Fall gewähren, dafür wäre aufgrund des Flugverbots für russische Flieger eine Sondergenehmigung notwendig.