Russische Streitkräfte: Vom „Hauptziel“ weit entfernt

52 militärische Einrichtungen der Ukraine, darunter zwei Tanklager und ein Artilleriewaffendepot, wollen die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Donnerstag bombardiert haben – vor allem im Südosten des Landes.

Von Kiew war im Morgenbriefing des russischen Verteidigungsministeriums nichts zu lesen. Dort – so hieß es am Mittwoch – hätten die russischen Streitkräfte ihr Ziel erfüllt, die ukrainischen Truppen so besiegt, dass sie nicht in den Kampf um den Donbass eingreifen könnten. Tatsächlich sind durch die russische Präsenz viele ukrainische Truppen gebunden, doch es ist zu bezweifeln, dass der Kreml mit so vielen Verlusten im Kampf um die Stadt gerechnet hat.