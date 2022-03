Russland beruft 134.500 neue Wehrpflichtige ein

Russland beruft in diesem FrĂŒhjahr 134.500 MĂ€nner im Alter von 18 bis 27 Jahren zum Wehrdienst ein. PrĂ€sident Wladimir Putin unterzeichnete dazu am Donnerstag einen Erlass, wie mehrere russische Nachrichtenagenturen berichteten. Der Einberufungszeitraum dauert bis Mitte Juli. Gleichzeitig endet fĂŒr andere Russen der einjĂ€hrige Wehrdienst. Eine Zahl, wie viele Wehrpflichtige ausscheiden und in die Reserve geschickt werden, wurde nicht genannt.

Die zwölfmonatige Wehrpflicht fĂŒr MĂ€nner zwischen 18 und 27 Jahren ist in Russland gesetzlich festgelegt. Zwei Mal im Jahr gibt es dafĂŒr Einberufungsbefehle. Vor wenigen Tagen hatte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu betont, dass die neuen Rekruten nicht in "Hotspots" - also Krisengebiete - entsendet wĂŒrden. Außerdem wĂŒrden dieses FrĂŒhjahr etwas weniger MĂ€nner einberufen als im FrĂŒhjahr 2021. Damals waren 134.650 Wehrpflichtige eingezogen worden - 150 mehr als jetzt geplant.

Russische Truppen waren am 24. Februar in das Nachbarland Ukraine einmarschiert. Knapp zwei Wochen spĂ€ter rĂ€umte Russland den Einsatz von Wehrpflichtigen dort ein, wovon die FĂŒhrung in Moskau zuvor angeblich nichts wusste. Der Kreml versprach damals, die MilitĂ€rstaatsanwaltschaft werde solche FĂ€lle untersuchen und die Verantwortlichen bestrafen.