Ukraine-Krieg; In Mariupol soll es eine Kampf-Pause geben

Seit Wochen gibt es in der Ukraine Krieg. Besonders schlimm sind die Kämpfe in der Stadt Mariupol. Das russische Militär sagte, dass es dort nun aber eine Kampf-Pause geben soll. Die Pause soll am Donnerstag gelten. Während dieser Pause sollen wieder Menschen aus Mariupol in Sicherheit gebracht werden.

Der Präsident von der Ukraine ist aber nicht sicher, ob Russland sein Versprechen hält. Das russische Militär wollte nämlich Städte im Norden der Ukraine nicht mehr so oft angreifen. Die Stadt Tschernihiw im Norden wurde aber trotzdem weiter beschossen.

Der Präsident von Russland sagte außerdem, dass es für einen Waffen-Stillstand für ihn noch zu früh ist.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++

