Rumänien: Die Wahl wird wiederholt, aber Georgescu bleibt ein Schreckgespenst

Eigentlich hätte sich am morgigen Sonntag zeigen sollen, ob Georgescu gewinnt - seine Chancen gegen die Konservative Elena Lasconi standen sehr gut. Doch am Freitag noch annullierte das rumänische Verfassungsgericht die erste Runde , nachdem die Höchstrichter die Wahl für nicht frei befunden hatten. Geheimdiensterkenntnisse legen nahe, dass eine von Russland gesteuerte Kampagne maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat.

Egal, ob die Annullierung für Georgescu in der Wahlwiederholung Stimmeneinbuße bedeutet oder sie ihn womöglich sogar noch beflügeln wird - aus dem Rennen ist er vorerst nicht. In Brüssel muss man sich also weiter darauf vorbereiten, dass in dem osteuropäischen Land auch europapolitisch gesehen bald ein anderer Wind wehen könnte. Rumänien galt in der EU bislang als eher unkomplizierter, verlässlicher Partner.