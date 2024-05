Leid der Bevölkerung in Gaza: "Sie fühlen sich wie Insekten"

Das Bild von Hossam Elsharkawi stockt immer wieder, doch zumindest bricht die Verbindung nach Beirut nicht gänzlich ab. Der Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (IFRC) ist seit über 35 Jahren in Kriegs- und Krisengebieten auf der Welt unterwegs, vor und nach dem Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober und Israels Gegenoffensive auch im Gazastreifen.

"Dieses Ausmaß an Grausamkeit und absichtlich zugefügtem Leid an einer Zivilbevölkerung", so Elsharkawi, habe er noch nie gesehen. "Eine junge Mutter hat zu mir gesagt, sie fühle sich wie ein Insekt – im Begriff, jeden Moment zerquetscht zu werden. Das ist die beste Beschreibung dessen, was ich dort gesehen habe. Jederzeit kann eine Rakete oder eine Bombe vom Himmel fallen, und die Menschen zu einer Zahl von Toten werden lassen, die wir in den Medien verfolgen"