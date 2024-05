Nach Attentat auf Fico: Wieso ist die Slowakei so gespalten?

Bereits 2016 bezeichnete Fico Journalisten als „dreckige, antislowakische Huren“. Seit seiner Wiederwahl vergangenen Herbst griff er kritische Journalisten verschiedenster Medien ebenfalls wieder scharf an. Neben dem RTVS ging er auch private Medien wie den Kanal Markiza, die Zeitung Dennik N oder das Portal Aktuality an. Für Letzteres hatte Ján Kuciak gearbeitet.

Kuciak hatte über die Verbindung der damaligen Regierung Fico zur italienischen Mafia recherchiert, die Regierung brach daraufhin zusammen. Kuciaks Vater berichtete am sechsten Todestag seines Sohnes, die Ermittlungen in dem Fall seien von Anfang an behindert worden. Der Hauptverdächtige Auftraggeber wurde 2023 freigesprochen.

Beobachter sagen, der Jurist Fico sei vor seiner jüngsten Wiederwahl rhetorisch deutlich radikaler aufgetreten als gewohnt, um auch extremer ausgerichtete Wähler abholen zu können. In die Hände gespielt haben dürfte ihm hierbei, dass viele Slowaken mit der Vorgängerregierung unzufrieden waren und sich angesichts der Krisen in der Slowakei, Europa und der Welt nach Ordnung sehnten – Fico versprach, ihnen genau die zu geben.

Fico hat schon im April Gewalt gegen Regierungsmitglieder vorausgesagt und im Zuge dessen die Medien kritisiert. Er sprach in einem Facebook-Post wörtlich vom Mord an einem führenden Regierungspolitiker: "Sie beschimpfen die Regierungspolitiker auf der Straße auf obszöne Weise, und ich warte nur darauf, dass diese Frustration, die von [Tageszeitungen und Nachrichtenservern] Dennik N, Sme oder Aktuality so intensiv geschürt wird, in den Mord an einem führenden Regierungspolitiker mündet. Und ich übertreibe nicht im Geringsten", sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur ČTK.

Andrej Danko von der rechtsnationalen Regierungspartei SNS forderte nach dem Attentat einen Reporter auf, seinen Presseausweis abzugeben. Andere fragte er: „Sind Sie zufrieden?“ Der RTSV hat seine Sicherheitsmaßnahmen im Redaktionsgebäude in Bratislava daher am Donnerstag verschärft und Teile sogar geschlossen.