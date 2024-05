Attentat: Slowakischer Premier Fico wurde angeschossen

Auf den slowakischen Premierminister Robert Fico wurde am Mittwoch Nachmittag in der Stadt Handlova nach einer Klausurtagung mit der slowakischen Regierung ein Attentat verübt. Lokalen Medien zufolge wurde er von einem unbekannten Angreifer beschossen, als er auf Menschen zuging. Der Politiker wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus in Bratislava eingeliefert. Er soll in Brust, Bauch und Gliedmaßen getroffen worden sein - sein Zustand sei ernst.

Der Angreifer wurde verhaftet. Über seine Motive ist bisher nichts bekannt.