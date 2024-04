Man stelle sich vor: Eine Regierung will den Generaldirektor einer öffentlich-rechtlichen Medienanstalt absetzen und den generell objektiven und daher auch durchaus regierungskritischen Kurs des Senders abstellen. Doch im Fall des slowakischen Senders RTVS - er entspricht in etwa dem ORF in Österreich - geht das nicht: Der Vertrag des Generaldirektors läuft bis 2027, und ohne dessen Absetzung kann auch die Linie der Medienanstalt nicht geändert werden.

Also beschließt die links-populistische Regierung von Premier Robert Fico: Der Sender wird einfach zugesperrt - ein neuer, mit der Regierung genehmer Führungsmannschaft wird gegründet. Am Mittwoch hat die Dreiparteienregierung in Bratislava den umstrittenen Gesetzesvorschlag der nationalistischen Kulturministerin Martina Simkovicova angenommen. Jetzt muss nur noch das Parlament zustimmen - davon kann im Juni ausgegangen werden. Die Opposition hat zu wenige Gegenstimmen, um diesen Paukenschlag zu verhindern.