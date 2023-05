Mord an Journalist: Milliardär erneut freigesprochen

Der Journalist Jan Kuciak wurde zusammen mit seiner Verlobten Martina Kusnirova 2018 in ihrem Haus in Velka Maca in der Westslowakei erschossen. Der Tod des Journalisten sorgte für Massenproteste im Land, in Folge musste der damalige Ministerpräsident Robert Fico seinen Rücktritt erklären. Gesellschaftliche Veränderungen setzten ein, viele korrupte Verflechtungen wurden seitdem aufgedeckt.