"Sie ist das bunte Schmelztiegel-Amerika": Was Wähler über Kamala Harris denken

Mit Harris, die sich bis Montagabend in Windeseile schon vor dem Nominierungs-Parteitag in vier Wochen in Chicago die Rückendeckung einer Mehrheit der rund 4000 Delegierten gesichert hat, habe man "nun eine Person vor sich, über die es sich ernsthaft nachzudenken lohnt. Sie verkörpere "das bunte Schmelztiegel-Amerika". Das allein sei schon viel Wert. "Ich bin noch sehr vorsichtig. Aber ungeachtet des Wahlausgangs könnte Demokratie wieder Spaß machen." Roger (54), Uni-Professor in Washington, ehedem republikanischer Wähler, begrüßt, dass jetzt wenigstens der "Mehltau" weg ist, der "über diesem furchtbaren Wahlkampf lag". Er beschreibt sich als "Doppel-Hasser", der Trump wie Biden gleichermaßen ablehnt. Dass nun eine 20 Jahre jüngere Frau auftaucht und Trump die Stirn bieten wird, lasse ihn wieder "ein wenig an die Selbstheilungskräfte Amerikas glauben". Vor allem Parteiunabhängige und noch unentschlossene Wähler hätten nun wieder einen Grund, "genauer auf die Unterschiede zwischen den Kandidaten zu schauen". Seine Prophezeiung: "Donald Trump wird in einigen Wochen sehr, sehr alt aussehen. Vorausgesetzt, Kamala Harris setzt seinen Tiraden Substanz entgegen und präsentiert sich als fähig und emphatisch."

© REUTERS/Kevin Lamarque US-Vizepräsidentin Kamala Harris posiert für ein Foto mit einem Unterstützer bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greensboro, North Carolina, USA, 11. Juli 2024.

Staatsanwältin gegen Straftäter Für Alison, eine 23-jährige Studentin der Wirtschaftswissenschaften, ist Harris "der allerbeste Grund, warum ich mir wieder vorstellen kann, die Demokraten zu wählen." Anders als der gläubige Katholik Joe Biden trete die Vize-Präsidentin "hundertprozentig authentisch für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ein, das Trump und die Republikaner uns Schritt für Schritt nehmen wollen". Millionen von Frauen, selbst in konservativ geprägten Landesteilen, lehnten die "Entwürdigung und Entrechtung von Frauen ab, die Trumps Oberster Gerichtshof mit der Aufhebung des Rechts auf Abtreibung angerichtet hat". Alison sagt, sie könne es gar nicht abwarten, bis Harris Trump vor laufender Kamera dafür "gebührend abstraft". James (55), ein Transport-Ingenieur, der für die Regierung arbeitet und sich als parteilos beschreibt, findet die neue Konstellation reizvoll: "Auf der einen Seite eine ehemalige Chef-Anklägerin, die für den Rechtsstaat steht. Gegenüber ein verurteilter Straftäter, der das Oberste Gericht benötigt, um möglicherweise dem Gefängnis zu entgehen. Das kann spannend werden."

"Gedämpfte Euphorie", so beschreibt die 38-jährige Kimberly, ein Rechtsanwaltsgehilfin aus Alexandria, ihren Gemütszustand nach dem Biden-Harris-Wechsel. Euphorisch, "weil endlich etwas aufbricht in diesem verkrusteten Wahlkampf, in dem zwei alte Männer den Ton angaben, wenn sie nicht gerade wieder den Faden verloren haben". Gedämpft, "weil für Kamala Harris nach dem Parteitag in Chicago der richtige Härtetest erst noch kommt. Und ich denke, es wird für sie ein wahnsinnig steiler Anstieg." Warum? "Die Umfragen sehen sie seit langer Zeit schon noch deutlich hinter Biden. Sie ist einfach herzlich unbeliebt. Sie muss das in kürzester Zeit drehen, eigene Akzente setzen, ohne Biden dabei zu beschädigen. Nicht unmöglich, aber verdammt schwer." Harris braucht Inhalte... Warum, das ist für Evan und George (beide 40), ein schwules Paar aus Bethesda "ziemlich eindeutig". Harris war als Vize-Präsidentin "dazu verurteilt, im Hintergrund zu bleiben". Ihr Ruf sei "gemischt", "echte Erfolge" könne man mit ihrem Namen nicht unbedingt verknüpfen. Eine erste Standortbestimmung werde das "TV-Duell mit Donald Trump, wenn es denn eins gibt". Die beiden Männer gehen insgeheim davon aus, dass Trump Ausflüchte suchen wird, um einer Debatte zu entgehen. "Seine Wahlkampf-Berater haben Angst, dass er vor der Kamera aus der Haut fährt und Harris mit rassistischen und sexistischen Bemerkungen traktiert, was ihn für viele Frauen unwählbar machen könnte."

© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/LOREN ELLIOTT Ein Unterstützer der Demokratischen Partei bei einer Kundgebung zur Unterstützung von Kamala Harris.