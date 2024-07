Bidens Bilanz: Er hat Trump besiegt, aber nicht den Trumpismus

Oft habe er während dieser Zeit an Selbstmord gedacht, schilderte er später. Doch den Beschluss, den Senatssitz in Delaware anzunehmen, fasste der junge Witwer noch am Krankenbett seiner Söhne. Mehr als 30 Jahre lang bleibt Biden daraufhin im US-Kongress, wird immer einflussreicher, kämpft sich allmählich in die höheren Ränge der Demokratischen Partei, findet neues Glück mit seiner zweiten Frau Jill.

Mehrmals versucht er, sich als Präsidentschaftskandidat zu positionieren, scheitert aber immer wieder, zuletzt 2016, als ihm signalisiert wird: Hillary Clinton sei die eindeutig bessere Kandidatin, die den damaligen Außenseiter-Gegner Donald Trump locker schlagen könne. Kurz zuvor war zudem sein Sohn Beau an einem Gehirntumor gestorben – ein Schlag, der den begeisterten Familienmenschen ins Mark erschüttert.

Als Vize-Präsident von Barack Obama gewann Biden neu an politischer Statur, konnte erstmals seine große politische Erfahrung und seine eigentliche Stärke ausspielen: Das Kompromisse schmieden, das Brücken bauen zu den Republikanern, das Deals Aushandeln.