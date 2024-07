Joe Biden - ein Rückzug gerade noch zum rechten Zeitpunkt

Was ihr bisher in der Wählerwahrnehmung zum Nachteil gereichte – sie ist schwarz, sie ist eine Frau – dürfte es ihr auch in Zukunft nicht leichter machen. Aber chancenlos wäre Harris nicht – sollte sie denn beim Parteitag der Demokraten auch noch offiziell als Präsidentschaftskandidatin bestätigt werden.

Denn das wichtigste Wahlmotiv in den USA ist, abgesehen von den Stammwählern beider Parteien, ohnehin ein ganz anderes: „Der Andere“ darf nicht gewinnen. Wenn es nun also darum geht, Trump am Siegen zu hindern, haben Amerikas demokratische Wähler jetzt zumindest wieder die Gewissheit: Es gibt wieder Chancen .