"Es war mir die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident dienen zu dürfen. Und auch, wenn es meine Intention war, für eine mögliche Wiederwahl anzutreten, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, zurückzutreten und mich während meiner verbliebenen Amtszeit allein auf meine Pflichten als Präsident zu fokussieren", heißt es in dem Brief.

Alle Versuche, den beim unterirdischen Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump entstandenen Schaden zu reparieren, mussten letzten Endes fehlschlagen. Bidens Altersverschleiß in mentaler Stärke und rhetorischer Überzeugungskraft ist einfach zu massiv. Bis zur Wahl hätte er durchgehalten. Vielleicht. Weitere vier Jahre in einem der schwierigsten Jobs der Welt niemals.

Innerparteiliches Blutbad verhindert

Mit dem Verzicht auf die Kandidatur in letzter Minute verhindert Biden ein innerparteiliches Blutbad. Viele Abgeordnete drohten von dem Biden-Effekt heruntergezogen zu werden. Verlören sie am 5. November an breiter Front an die Opposition, könnte Trump im Falle eines Siegs mit beiden Kammern des Kongresse ungebremst durchregieren. Dann: Gute Nacht.

Im Parlament gewannen bei den Demokraten zuletzt jene die Oberhand, die beim Präsidenten 81 Jahre alten Altersstarrsinn und Narzissmus feststellten, wo sie Einsichtsfähigkeit und Größe erhofft hatten. Die heiße Wahlkampfphase September und Oktober wäre für den ältesten Präsidenten in der Geschichte der USA zu einer Tour der Leiden mit hässlichem Ausgang geworden: dem möglichen Totalabsturz am 5. November.

Zwei Drittel der demokratischen Wähler haben das längst erkannt. Warum seine engsten Berater Biden lange in dem Glauben hielten, das Blatt werde sich drehen, bleibt schleierhaft.