Wie die Welt auf Bidens Rückzug reagiert

Wirklich überraschend kam der Rückzug Joe Bidens nicht – am Sonntag nahm sich der amtierende US-Präsident aus dem Rennen für das Weiße Haus. Die Reaktionen von Politikern weltweit waren großteils voller Respekt und Dankbarkeit, einige wenige Politiker – und auch Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk - schickten Biden hämische Grüße hinterher.

In Moskau wollte man die Lage nach Bidens Rückzug „genau beobachten“, wie Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte. Er erinnerte daran, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Biden als berechenbaren Kandidaten eingestuft habe, der für Russland vorzuziehen sei. Aber die Wahl sei „noch vier Monate entfernt, und das ist eine lange Zeit, in der sich viel ändern kann. Wir müssen geduldig sein und genau beobachten, was als Nächstes passiert.“

„Das war in DC allgemein bekannt“

Applaus, allerdings hämischer, kam vom italienischen Vizepremier und Chef von Italiens rechter Regierungspartei Lega, Matteo Salvini. „Biden, den der große Donald Trump als 'schlechtesten US-Präsidenten der Geschichte' bezeichnet hat, hat endlich seinen Rückzug aus dem Rennen um das Weiße Haus angekündigt“, so Salvini auf Facebook.

Auch Tech-Milliardär Elon Musk konnte seine Freude nicht zurückhalten. Er will allerdings sogar über den Rückzug Bescheid gewusst haben. „Ich habe letzte Woche gehört, dass er sich genau zu diesem Zeitpunkt zurückziehen würde. Das war in DC allgemein bekannt“, schrieb Musk auf X, das ihm gehört. Dort hat er auch seine Unterstützung für Donald Trump verkündet. „Die wirklichen Kräfte, die an der Macht sind, entledigen sich der alten Marionette zugunsten einer, die eine bessere Chance hat, die Öffentlichkeit zu täuschen. Sie fürchten Trump, weil er keine Marionette ist.“

Auch FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky spottete auf X: “Genießen Sie die Pension, Mr. President.“