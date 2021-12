Regierung nach neun Monaten: Warum die Niederländer so lange brauchen

Könnte das bei uns auch bald Alltag sein?

„Eine fragmentierte politische Landschaft wie in Belgien oder den Niederlanden erschwert die Koalitionsbildung enorm“, sagt der deutsche Politologie Thomas Meyer zum KURIER. Im vergangenen Jahr hat er genau zu dieser Thematik geforscht. „Je mehr Parteien nötig sind, um eine Mehrheit zu erreichen, desto schwieriger wird es, die unterschiedlichen Standpunkte unter einen Hut zu bekommen“, so Meyer. In den Niederlanden gab es heuer zum Beispiel keine Möglichkeit, eine Regierung mit weniger als vier Parteien zu bilden.

Gleiches gilt für Belgien: Im sprachlich zweigeteilten Land entstanden die vielen Parteien schon alleine aufgrund der kulturellen Unterschiede der beiden Landesteile. Nach der letzten Wahl im Mai 2019 hatte es ganze 494 Tage und zwei Verhandlungsabbrüche gebraucht, ehe im Oktober 2020 endlich die heutige Regierung angelobt wurde – die von sieben Parteien gebildet wird.