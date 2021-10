Warum die Niederlande auch nach 226 Tagen ohne Regierung sind

Für eine mehrheitsfähige Regierung aber benötigt er mindestens drei Koalitionspartner. Eine schwer zu lösende Aufgabe in einem Land mit extrem zersplitterter Parteienlandschaft: 19 Parteien sind im niederländischen Parlament vertreten. Viele sind untereinander spinnefeind: Bei bestimmten Koalitionsformationen wollten sie überhaupt nicht in Verhandlungen treten. Eine Dreier-Formation stünde schon in den Startlöchern: Ruttes VVD, die linksliberale D66 und die christdemokratischen CDA – doch ein vierter Mitspieler fehlt.