Niederlande: Prinzessin behält bei gleichgeschlechtlicher Ehe Thronanspruch

Das Werk mag wie ein anmaßender Versuch klingen, eine gleichgeschlechtliche Ehe im Königshaus zu verhindern. Tatsächlich ist der sozialdemokratische Politiker Rehwinkel aber selbst mit einem Mann verheiratet und will mit seinem Buch auf "veraltete Gesetze" hinweisen, wie er sagt.

Die Niederlande haben die "Ehe für alle" 2001 schließlich als erste Nation weltweit eingeführt, in weiterer Folge aber die Gesetzestexte zur Thronfolge nie daran angepasst. Nach wie vor ist es etwa so, dass das niederländische Parlament der Hochzeit der Thronfolgerin oder des Thronfolgers zustimmen muss. In der Vergangenheit führte das bereits mehrfach dazu, dass Mitglieder des Königshauses ihren Platz in der Erbschaftsfolge aufgaben, wenn sie glaubten, keine Erlaubnis für eine angedachte Hochzeit zu bekommen.

Rutte schafft Klarheit

Nach einiger hitzigen Debatte inklusive einer parlamentarischen Anfrage stellte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstag in einem offenen Brief an die Abgeordneten der Ersten Kammer (und in einem späteren TV-Interview) klar: "Die Regierung findet, dass ein Thronfolger auch eine Person des gleichen Geschlechts heiraten kann, ohne seinen Anspruch zu verlieren."