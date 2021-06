Nach Protesten: Kronprinzessin Amalia verzichtet auf Millionen-Zulage

Rutte zitierte aus einem Schreiben, welches ihm die 17-Jährige, die gerade ihre Matura mit Auszeichnung bestanden hat, zukommen ließ. "Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es so viel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit", schrieb Amalia in einem handgeschriebenen Brief an den Politiker.

In der Vergangenheit hatte es schon oft Proteste gegen das hohe Gehalt gegeben. Viele Niederländer äußerten Kritik an der hohen Zulage, die von ihren Steuergeldern wird. Auch einige Abgeordnete bezeichneten die Summe als unangemessen.

Die niederländische Königsfamilie hatte zuletzt Unmut erregt, als Willem-Alexander und Maxima mit ihren drei Töchtern trotz coronabedingter Reiserestriktionen Urlaub in Griechenland gemacht hatten - wofür sich das Königspaar öffentlich entschuldigte.