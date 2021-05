Königin Máxima wird 50: Warum sie "Hollands bessere Hälfte" ist

Sie gilt als charmant, humorvoll und lebenslustig, als „Hollands bessere Hälfte“ wird sie gerne tituliert – auch von uns.

Dabei konnte Königin Máxima, die heute, Montag, ihren 50. Geburtstag feiert, die Herzen der Holländer nicht im Sturm erobern, nein, es wehte ihr eher ein recht rauer Wind entgegen.

Die argentinische Wirtschaftswissenschafterin hat im April 1999 den damaligen Kronprinzen Willem-Alexander (54) auf einem Volksfest in Sevilla kennengelernt. Und es war nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick – oder vielmehr Klick. „Wir wurden von gemeinsamen Freunden eingeladen. Der Anfang war nicht so gut. Ich mochte ihn gar nicht, aber das hat sich geändert. Er reagierte damals unangenehm, als ich ein Foto machte“, erzählte sie später in einem Interview.

Aber man kam sich dann doch näher und Ende August 1999 wurde bekannt, dass Máxima die neue Freundin des niederländischen Thronfolgers war. Eine politische Katastrophe – und zwar wegen Máximas Vater Jorge Zorreguieta (gestorben 2017) und seiner Rolle in der argentinischen Militärdiktatur unter Führung von General Jorge Rafael Videla (gestorben 2013).

Das niederländische Parlament musste der Hochzeit zustimmen und Zorreguieta durfte 2002 nicht bei der Trauung mit dabei sein.

Ihr medialer Hochzeitskuss dauerte übrigens 5,25 Sekunden und gilt als längster aller royalen Paare. Máxima wurde endlich akzeptiert und vom Volk geliebt.