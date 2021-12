Deutschland: Ampel hat Koalitionsvertrag unterzeichnet

Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames 117 Seiten starkes Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzen der Parteien haben am Dienstag den Koalitionsvertrag zur Bildung der ersten Ampel-Regierung auf Bundesebene unterschrieben. Der designierte Kanzler Olaf Scholz sagte bei der Zeremonie im Futurium in Berlin, dass drei Parteien zusammengefunden hätten, die dem Fortschritt verpflichtet seien. Der Grünen-Co-Chef und designierte Vizekanzler Robert Habeck betonte, es gehe darum, das Land auf einen klimaneutralen Kurs zu bringen sowie Wohlstand und Klimaneutralität zu vereinen.

Christian Lindner, FDP-Chef und künftiger Finanzminister, erklärte: "Wir haben gesagt, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ab dieser Woche wollen wir am Fortschritt arbeiten."

Zur Unterzeichnung ihres Koalitionsvertrags hatten die drei Partner einen symbolträchtigen Ort ausgewählt, das Berliner Futurium, ein Zentrum für Ausstellungen zum Thema Zukunftsgestaltung. Die Ampel-Parteien versprechen im Vertrag unter anderem "große Anstrengungen" beim Klimaschutz: So soll die Industrieproduktion in Deutschland klimaneutral werden. Zugleich sind Verbesserungen etwa für Geringverdiener, Mieter und Familien vorgesehen.