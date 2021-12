Deutsche Grüne haben Ampel-Koalition abgesegnet

Am Montag haben sich nach der SPD und der FDP auch die deutschen Grünen für eine gemeinsame Regierung ausgesprochen. In einer Urabstimmung unterstützten 86 Prozent der teilnehmenden Parteimitglieder den ausgehandelten Koalitionsvertrag, wie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner mitteilte

Mit 71.214 abgegebenen Stimmen nahmen knapp 57 Prozent der rund 125.000 Grünen an der Urabstimmung teil. Laut Kellner wurden die Stimmen fast ausschließlich digital abgegeben, nur 407 Stimmen seien per Brief eingegangen.