Rechtsextremisten angeklagt: Wollten Gesundheitsminister entführen

Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen die mutmaßliche Terrorgruppe erhoben, die den Sturz der Bundesregierung und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll. Ihr Ziel war auch die Abschaffung der Demokratie und die Wiedereinführung eines autoritären Systems nach dem Vorbild des deutschen Kaiserreichs. Der Prozess gegen die vier Männer und eine Frau, die seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft sitzen, soll am Oberlandesgericht Koblenz stattfinden, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Allen Beschuldigten werde die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund vorgeworfen. Sie werden dem deutschen Reichsbürger-Milieu zugerechnet - also jenen Gruppen, die die Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich nicht anerkennen.