Raus aus Europa, mit allen Mitteln: Der Plan der Brexiteers

Offene Ohren in Rom

Die rechten, EU-kritischen Hardliner, die ja seit dem Vorjahr in der Regierung in Rom sitzen, sind bekanntlich für alles zu haben, was die EU schwächen könnte. Und nichts käme da mehr gelegen als ein ungeregelter Brexit. Und dafür ist nicht mehr als eine Stimme beim EU-Gipfel in Brüssel in der kommenden Woche notwendig. Dort nämlich müssen die EU-27 über den Antrag abstimmen, den die britische Regierungschefin Theresa May voraussichtlich einbringen wird: Verschiebung des Brexit um mindestens drei Monate, also bis Ende Juni. Doch das Veto eines EU-Landes genügt, um diesen Antrag scheitern zu lassen. Die dann unausweichliche Konsequenz: Großbritannien fliegt ohne Abkommen Ende März aus der EU – und genau das wollen die fanatischen " Brexiteers" erreichen.