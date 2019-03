Die Insel bebt, die Monarchin schweigt

Auch mit ihrer Kleidung setzt die Queen Zeichen: Als Donald Trump am 12. Juli 2018 in London landete, hatte die Queen einen anderen Termin. Sie traf zwei Geistliche und trug dabei eine Vintage-Brosche, die ihr Barack Obama geschenkt hatte. Als sie Trump am nächsten Tag eine halbe Stunde vor Schloss Windsor warten ließ, trug sie eine Diamantbrosche, die die Queen Mum beim Begräbnis von König George VI. getragen hatte. Die Brosche ist als Trauerbrosche „Three Queens in Mourning“ bekannt.

Und als deutlichstes Zeichen gilt der „Anti-Brexit-Hut“ der Queen, den sie ein Jahr nach der Brexit-Abstimmung im Juni 2017 bei der Verlesung des Regierungsprogramms aufhatte. Aus „Termingründen“ trug sie die Krone erstmals seit 1974 nicht. Der blaue Hut mit gelben Blumen erinnerte eindeutig an die europäische Flagge mit den im Kreis angeordneten gelben Sternen.