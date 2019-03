Der royale Knigge: Hut ja, Pelz nein

Bei offiziellen Anlässen ist es streng geregelt, wer zuerst den Raum betritt (eh klar, die Königin), wer wo steht oder sitzt. Auch, wie man gekleidet sein muss. So mag die Queen keine Keilabsätze – und schon waren diese aus Herzogin Kates Garderobe verschwunden. Strümpfe sollten sowieso immer sein so wie heller Nagellack (Meghan hält sich da aber nicht so gerne dran). Hut ist erwünscht. Bei Auslandreisen muss immer ein schwarzes Kleid mit, für den tragischen Fall der Fälle.

Die Royals sind verpflichtet, alle Geschenke dankbar anzunehmen, die ihnen angeboten werden. Und da die dann alle der Krone gehören, entscheidet die Queen, wer sie schlussendlich bekommt oder was überhaupt mit ihnen zu geschehen hat. Eigentlich ist auch Händchenhalten in der Öffentlichkeit untersagt. Kate und William halten sich brav daran, Meghan und Harry aber so gar nicht. Übrigens: Nur verheirateten Royals ist es erlaubt, ein Krönchen zu tragen – im 45-Grad-Winkel.