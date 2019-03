Urlaub in Großbritannien: Was sich bei hartem Brexit ändert

Mit Verzögerungen ist allerdings im Flugverkehr zu rechnen. Und das möglicherweise in der ganzen EU:

Die EU-Kommission hat zwar Notfallpläne erstellt, nach denen britische Fluglinien in die EU und von dort wieder zurückfliegen dürfen. Was sie hingegen nicht mehr dürfen: Innereuropäisch hin und her fliegen, etwa zwischen Madrid und Wien.

Das steht nur Fluglinien offen, die mehrheitlich im EU-Besitz sind. Dadurch könnten Flüge innerhalb Europas ausfallen. Bei bestehenden Transatlantikflügen mit Umsteigen in London dürfte es hingegen kein Problem geben.