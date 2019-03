Die Brexit-Täter: Was wurde aus Cameron, Farage, Johnson?

Am morgigen Dienstag lässt die britische Premierministerin Theresa May zum zweiten Mal über ihren Brexit-Deal abstimmen – und es sieht nicht gut für sie aus. Laut dem britischen Guardian würden die Brexit-Hardliner nicht einmal dafür stimmen, wenn May im Gegenzug zurücktreten würde. Während die ohnehin turbulenten Zeiten für die Premierministerin weiterhin zunehmen, können die Hauptverantwortlichen des Brexit in vergleichsweise ruhiges Leben führen: Ein Reporter der BBC erwischte zuletzt frühmorgens David Cameron vor dem eleganten Anwesen der Familie im grünen Westen Londons, als der gerade zum Joggen aufbrach. Nein, er bereue es weiterhin nicht, das Referendum über den Brexit ausgerufen und abgehalten zu haben, fertigte der ehemalige Premierminister den Journalisten kurz ab, um sich dann aus dem Staub zu machen.