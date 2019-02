David Cameron: Was wurde eigentlich aus dem Mann, der den Brexit verursacht hat?

Kurze Etappe: Cameron als Gutsverwalter der Krone

Zumindest kurz nach seinem Rücktritt hatte Cameron im Übrigen quasi ein Staatsamt inne. Um Cameron das Ausscheiden aus dem Parlament zu ermöglichen, wurde er kurzerhand zum Gutsverwalter des Manor of Northstead ernannt. Der betroffene Landstrich gehört zu Scarborough im Nordosten Englands, der Herrensitz existiert plastisch gar nicht mehr. Mit dieser Position sind keinerlei Verbindlichkeiten verbunden. Es dient dem Parlament allein, um Abgeordneten das Ausscheiden zu ermöglichen. Es gibt auch nur eine geringe Bezahlung.

Seit einem Beschluss des Parlaments im 17. Jahrhundert können Parlamentarier nicht einfach zurücktreten, außer sie nehmen ein bezahltes Amt der Krone an, wodurch ihre Unabhängigkeit nicht mehr gegeben ist. Das Amt des „Steward and Bailiff of the Manor of Northstead“ wird für eben diesen Zweck vergeben. Dementsprechend hat man das Amt nicht besonders lange inne.