US-Ökonom: „Der Brexit wird für die Briten ein Erfolg“

Am 12. März entscheidet das britische Parlament, wie das Vereinigte Königreich aus der EU ausscheiden soll – auf Basis des Austrittsvertrages von Premierministerin Theresa May. Oder ungeregelt, via hartem Brexit ( „No deal“).

So oder so, fast alle Ökonomen sehen darin bestenfalls eine Schadensbegrenzung. Ganz anders Ted Bromund von der US-Denkfabrik The Heritage Foundation: „Ich bin extrem optimistisch, dass der Brexit für die Briten ein Erfolg wird.“

Von kontinentaleuropäischen Experten hört man so eine Einschätzung praktisch nie. Dahinter stecke die Sorge, die Briten könnten zum Vorbild für weitere EU-Austritte werden, sagt der konservative US-Politologe im Gespräch mit dem KURIER.