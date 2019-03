Strafzölle auf Autos- "ein mehrfacher Schuss in alle Knie"

Will Trump über die Strafzoll-Androhungen Druck für ein Handelsabkommen mit der EU schaffen?

Wenn man wechselseitig Zölle abbaut, macht das für beide Seiten Sinn. Aber Trump glaubt, dass man einfach Druck aufbauen muss, und dann spurt die andere Seite schon. Das funktioniert nur bedingt, wie man an den Ergebnissen sieht.

Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker haben im Sommer ausgemacht, ein Handelsabkommen anzustreben. Von unserer Seite aus müssen die Autos in diesem Vertrag drinnen sein, die Landwirtschaft aber nicht.

Davon losgelöst ist die taktische Frage: Wir müssen auf Basis dessen, was wir ausgemacht haben, satisfaktionsfähig sein. Wir sollten uns ein Mandat geben und sagen: Darüber sind wir bereit zu verhandeln.

Die drohenden Zölle waren ja auch ein Gesprächsthema beim Besuch von Kanzler Kurz bei US-Präsident Trump.

Kurz hat das erreicht, was man erreichen kann bei so einem Termin. Das hat er gut gemacht. Ob das was ändert, wird man sehen. Aber das große Fragezeichen ist, dass man nie weiß, was Trump macht. Wenn ich mit Menschen spreche, die in der amerikanischen Hierarchie sehr weit oben stehen, höre ich immer nur, dass auch sie nicht wissen, wie er entscheidet.

Lässt die jüngste Entspannung zwischen USA und China auch im Handelsstreit mit Europa hoffen?

Wir wissen noch nicht, was konkret umgesetzt wird. Wird es ein Deal, der das Verhalten Chinas strukturell verändert? In Richtung weniger Staatssubventionen oder erzwungener Technologietransfer.? Oder lässt man sich wechselseitig Vorteile zukommen zulasten der andern? Aber grundsätzlich ist es positiv, dass es zwischen China und den USA nicht zu einer weiteren Eskalation kommt: Das würde der ganzen Welt schaden.

In diesem Konflikt kommen auch europäische Firmen sehr stark zum Handkuss. Etwa bei europäischen Investments in China, mit Zöllen in den USA und europäischen Investments in den USA mit Zöllen in China.