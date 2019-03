Abgründe des Brexits: Die Fundamentalisten unter den Brexiteers

Farage mobilisiert in sozialen Netzwerken auch für die Unterzeichnung einer Petition mit dem Titel „Leave the EU without a deal in March 2019“. Über 351.000 Menschen haben diese bisher unterzeichnet. Für ihn zahlt sich die Stimmungsmache auf jeden Fall aus. Seine Anhänger wünschen sich ihn als nächsten Premierminister des Landes.

Aber nicht nur er liebäugelt mit dem höchsten Posten des Landes. Auch Boris Johnson will angeblich Premierminister werden. Den Rückhalt in der eigenen Partei dafür hat er, wird spekuliert.

Bis es aber soweit ist, machen die radikalen Brexiteers weiterhin kräftig Stimmung gegen die EU und einen Deal mit ihr. Etwa mit Tweets wie diesem, verfasst von Boris Johnson: „Wir sollten den Deal ablehnen, den Backstop in den Müll werfen und unser Selbstbewusstsein wiederherstellen. Dann werden wir mächtig gedeihen.“