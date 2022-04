Putins Glaubenskrieger: Mit Wunder und Propagande gegen die Ukraine

Boulevardzeitungen tragen überall in der Welt gerne ein bisschen dicker auf. Doch was die russische Komsomolskaja Prawda vor ein paar Tagen in ihrem Regionalteil zusammendichtete, erzählt wohl weniger über die Fantasie der Schreiber als über deren millionenfaches Publikum. Ein „Blutwunder“ habe sich in der Kirche der russischen Streitkräfte in Moskau ereignet. Rote Flüssigkeit tropfte also von einer Ikone, die das offensichtlich regelmäßig tut, wenn irgendwas bei der Armee schiefgeht. Üblicherweise aber, so beruhigte die Zeitung, würde das Wunder die Herzen der Feinde milde stimmen.

Es sind also Wunder, die in diesen Tagen in Russland und von seiner orthodoxen Kirche gefragt sind, von einer Gesellschaft, die in weiten Teilen tief religiös ist – und es in den Putin-Jahren wohl noch mehr geworden ist.