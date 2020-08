Proteste in Weißrussland: EU berät, aber Moskau hält die Zügel

In der EU läuten mittlerweile ebenfalls alle Alarmglocken. Ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wurde für Mittwoch Mittag (per Video) einberufen. Dass sich die höchste politische Ebene der EU mit dem kleinen Nachbarstaat im Osten Europas befasst, zeugt von der Brisanz der Ereignisse.

Dabei geht es vor allem um zwei Botschaften:

Solidarität für die Zivilgesellschaft in Weißrussland. Vor allem aber um ein warnendes Stoppschild an Russland. Bei einem Telefonat zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Vladimir Putin versuchte die deutsche Regierungschefin klarzustellen: Die EU unterstütze die Forderung nach Neuwahlen in Weißrussland, wolle aber jegliche Eskalation vermeiden.

Viel Handhabe hat die EU in Weißrussland nicht. Vorbereitet wird eine Sanktionsliste für Personen aus dem Lukaschenko-Elitezirkel, die für Gewaltakte und Wahlfälschungen verantwortlich sind.