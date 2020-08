Schallenberg zu Weißrussland: Wahlen waren eine Farce

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die umstrittene Präsidentschaftswahl in Weißrussland (Belarus) als eine Farce bezeichnet. "Die Wahlen waren eindeutig eine Farce, nicht wahr und nicht fair", sagte der Außenminister am Freitagabend in der "ZiB2" des ORF-Fernsehens. Die Nachrichten aus dem Land seien "erschreckend". "Jetzt wurden eindeutig Rote Linien überschritten."

Die EU stelle nun Sanktionen in den Raum gegen jene, die für die Gewalt auf der Straße und die willkürlichen Verhaftungen, aber auch für die Wahlfälschung verantwortlich seien. Die EU wolle zudem die Zivilgesellschaft in Weißrussland stärken, indem sie diese finanziell unterstütze, aber auch die Teilnahme an EU-Programmen ermögliche.