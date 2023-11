Polen: 16 mutmaßliche russische Spione angeklagt

Gut acht Monate nach der Zerschlagung eines mutmaßlichen russischen Spionagenetzwerks sind in Polen 16 ausländische Staatsbürger wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Tätigkeit für Russland angeklagt worden.

Ihnen werde zur Last gelegt, im Auftrag russischer Geheimdienste "Spionageaktivitäten auf polnischem Gebiet" ausgeführt zu haben und Teil einer "kriminellen Vereinigung" gewesen zu sein, erklärte das Koordinationsbüro für Geheimdienste in Warschau am Mittwoch.

