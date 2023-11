Widerstand gegen Krieg: Russischer Schüler (17) muss sechs Jahre ins Straflager

Wegen versuchter Brandanschläge gegen Militäreinrichtungen ist ein 17 Jahre alter Schüler in Russland zu sechs Jahren Straflager verurteilt worden.

Weil der Gymnasiast vor einigen Monaten aus Protest gegen Russlands Krieg in der Ukraine Molotow-Cocktails gegen die Gebäude von zwei Kreiswehrersatzämtern schmiss, befand das Gericht in der Ostsee-Metropole St. Petersburg ihn am Mittwoch des "versuchten Terrors" für schuldig.

➤ Mehr lesen: Schwangere Russin verweigert Wehrdienst: Sechs Jahre Lagerhaft